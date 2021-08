Dal 16 agosto, a Ceva, attivo lo Sportello Amministrativo della Questura di Cuneo

“Grazie alla mobilitazione del territorio e delle istituzioni, si è concluso positivamente l’iter per l’affitto dei locali di proprietà comunale e quello da noi avviato con l’interrogazione al Ministero degli Interni, che ha portato a Ceva l’allora capo della Polizia Franco Gabrielli, che ringraziamo - affermano il Senatore Giorgio Maria Bergesio e il Deputato Flavio Gastaldi, Lega -. Si è così giunti oggi all’istituzione del posto avanzato di Polizia amministrativa alle dipendenze della Questura di Cuneo. Oggi i cittadini hanno quindi a disposizione uno sportello, a Ceva, a cui possono rivolgersi per pratiche ed atti amministrativi per cui sino ad oggi era necessario rivolgersi alla Questura di Cuneo. A Ceva da quest’anno è così possibile ottenere licenze e documenti, tra cui il passaporto, ma anche seguire pratiche come quelle relative al porto d’armi. Una grande comodità, in un territorio così vasto, in quanto le persone non sono più costrette a spostarsi fino a Cuneo”.