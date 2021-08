Fossano avrà una via intitolata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci

La Giunta Comunale di Fossano ha avviato l'iter per l'intitolazione di una via alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. La via individuata è l'attuale via dello Stagno, strada in cui è ubicato il centro polifunzionale ricreativo per ragazzi denominato Cascina Sacerdote.

"Sono orgogliosa di essere riuscita a portare avanti un progetto su cui l'Amministrazione sta lavorando da tempo per valorizzare ulteriormente quest'area di aggregazione dando ai ragazzi un messaggio significativo intitolando la via ad una donna che in vita è stata in grado di combattere per le proprie idee ed i propri valori - commenta l'assessore alla Cultura Ivana Tolardo, promotrice dell'intitolazione. - Come tanti personaggi storici i suoi valori ed i suoi insegnamenti sono stati compresi maggiormente solamente dopo la sua scomparsa; mi auguro che si possa inaugurare la via già in occasione dell'anniversario della sua morte, il 15 settembre".

La pratica è attualmente stata inviata in Prefettura per l'iter autorizzativo.