Mondovì, niente controlli green pass agli accessi della Mostra dell'Artigianato Artistico

Cambio di passo per accedere alla 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì.

In seguito alle intercorse nella mattinata, l'Assessorato alle Manifestazioni e l'Ass. "La Funicolare" comunicano che, in ossequio a quanto emesso dal Governo e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, per accedere al percorso della Mostra non sarà necessario esibire il "green pass".

Nella nota stampa diffusa dal municipio specificano che resta fermo quanto disposto dal Governo, cioè che "nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi".