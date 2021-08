Savigliano, lieve aumento dei contagi: 20 positivi, nessuno è grave

Leggera crescita dei contagi tra i cittadini di Savigliano.

Stando ai dati forniti dall'Asl Cn1, ad oggi, giovedì 12 agosto, 20 sono i positivi al covid 19 a Savigliano. Nessun caso è grave. Circa una settimana fa, il 4 agosto, i positivi erano sono 16 e i ricoverati due, nessuno in terapia intensiva.

"Si tratta per lo più di persone rientrate dalle vacanze - spiega il sindaco Giulio Ambroggio -. Non vi sono ricoverati e nessuno è in terapia intensiva".