S.O.S. - Solidarietà Organizzata del Sangue in assemblea: aiutare il prossimo due volte e un appello a donare sangue e plasma

Nel periodo estivo la necessità di sangue non va in ferie, pertanto è necessario che i donatori continuino ad affluire ai centri trasfusionali degli ospedali e nei punti di raccolta con donazioni costanti e programmate nel tempo.

Le associazioni di volontariato hanno un ruolo fondamentale nel promuovere la donazione non solo in emergenza, ma anche per costituire scorte indispensabili per far fronte alle criticità improvvise e alla programmazione delle attività chirurgiche.

Tra quelle che operano nella Granda, S.O.S.- Solidarietà Organizzata del Sangue ODV destina la totalità del ricavato derivante dalle donazioni di sangue e plasma a progetti di solidarietà.

Il 15 luglio scorso alle 20.45 l’associazione si è riunita in assemblea presso i locali della Parrocchia di San Rocco Castagnaretta. Erano presenti 8 componenti del direttivo e 6 soci aventi diritto al voto che hanno discusso sugli argomenti dell’ordine del giorno: approvazione del bilancio 2020, destinazione dei fondi provenienti dalle donazioni di sangue e plasma degli associati secondo lo statuto, varie ed eventuali.

L'assemblea con voto unanime ha approvato il bilancio 2020 e ha deciso la destinazione dei fondi per tre Progetti Gruppo e per aiutare 6 famiglie della zona in difficoltà economica o con problemi importanti di salute. Sono state illustrate ed approvate le modifiche fatte al regolamento e all'unanimità l'assemblea ha autorizzato il direttivo a fornire aiuto immediato per eventuali casi urgenti che si presenteranno in futuro.

La consigliera Paola Morre spiega che “il nostro obiettivo resta sempre e comunque la donazione di sangue che tende sempre a scarseggiare soprattutto in estate, quindi vogliamo sensibilizzare la popolazione in merito a questo problema che interessa tutti”.

Per aderire all’associazione SOS è sufficiente segnalare la propria adesione al momento della donazione di sangue nei Centri Trasfusionali della Provincia (Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva), successivamente si viene contattati ed invitati a partecipare all’assemblea annuale per proporre eventuali richieste di solidarietà. Chi non può donare sangue o plasma perché non idoneo, può sempre fare una donazione liberale o attraverso il 5 per mille indicando il codice fiscale 96028560041 nella casella “scelta destinazione del cinque per mille” e successivamente apporre la propria firma.

Altre informazioni sull’associazione sono presenti sui volantini presenti nei Centri Trasfusionali, sulla pagina Facebook dedicata e sul sito https://sossangue.blogspot.com/p/home.html

E a proposito di Green Pass: il Centro Nazionale Sangue precisa che l’accesso del donatore alle sedi di raccolta, nel rispetto delle misure di prevenzione generale a garanzia della sicurezza della donazione, non è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19.

Leggi tutte le informazioni su www.centronazionalesangue.it e prenota una donazione presso i Centri Trasfusionali degli ospedali della Granda dove potrai anche chiarire eventuali dubbi.