Basket serie B: Alessandro Cagliero si unisce alla S. Bernardo Abet

Langhe Roero Basketball comunica che Alessandro Cagliero farà parte del gruppo squadra che disputerà il campionato di Serie B.

Profilo

Ala classe ’92, di 86 kg 192 cm, inizia a giocare alla Polisportiva Bra, per poi arrivare nel minibasket Abet Basket Bra. Crescendo nel vivaio biancoblu arriva in prima squadra in Serie D con coach Cardile a 16 anni, poi a seguire con coach Lazzari in C2 di cui è tra gli artefici della promozione. Da lì in poi continua a giocare all’Abet Basket Bra in DNC e C Gold fino alla passata stagione in cui è impegnato in promozione con il New Basket Abet.

Nel 2021-22 si unisce al progetto Langhe Roero Basketball ed al gruppo della S. Bernardo Abet.

L’intervista

Nel nuovo anno, arrivare in un gruppo ambizioso non sarà facile, ma Alessandro Cagliero ha grande entusiasmo e voglia di sfruttare questa occasione: “Ritrovo alcuni ex compagni come Tarditi e Cortese, ma gli altri li ho seguiti da fuori negli ultimi anni. Per me la Serie B è un sogno ed è grandioso avere questa buonissima opportunità che voglio sfruttare al 100%. Dalla mia parte vorrei portare la mia esperienza, pur sapendo di dover lavorare molto soprattutto dal punto di vista fisico e devo dimostrare di poter essere competitivo a questo livello e usare al meglio questa occasione. Come è arrivata per me potrà arrivare per i ragazzi giovani che hanno voglia di impegnarsi e di crescere, che è un po’ il progetto della nuova Società, quindi mi piace anche pensare di poter essere un esempio per i ragazzini delle giovanili di Alba Bra e di Langhe Roero”.