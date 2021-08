Schianto in moto sull'A6: muore centauro cuneese

E' W.G., cuneese, il centauro scomparso nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 11 agosto) a seguito di un grave incidente avvenuto lungo la A6, al Km 120 nei pressi della galleria Passeggi.



Lo schianto è avvenuto in un'area dov'è stato installato un cantiere e le corsie di marcia sono state ridotte a una sola. L'uomo - per ragioni ancora da determinare - ha perso il controllo del proprio mezzo andando a urtare alcune vetture, prima di tamponare un mezzo di servizio. A seguito dell'urto, la moto ha preso fuoco.



Sul posto i militari della Corce Rossa savonese con l'automedica e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e portato soccorso al centauro - sin da subito in gravi condizioni - e al personale a bordo del mezzo tamponato.