Vigili del fuoco della Granda al lavoro in Calabria, nell'area di Cosenza, da giorni preda di furiosi incendi che stanno devastando ettari ed ettari di boschi e foreste.

In questo momento l'impegno dei pompieri è concentrato attorno ad Oriolo, sempre nel cosentino, considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Qui stanno intervenendo per tentare di domare le fiamme in una pineta.