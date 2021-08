Forex e Bitcoin, cosa cambia?

Il Forex e il Bitcoin sono tra le forme di investimento più chiacchierate e affascinanti, con milioni di ammiratori in tutto il mondo. Entrambe giocano sullo scambio di valute ma operano su mercati profondamente diversi: quello dei cambi di valute per quanto riguarda il Forex, e quello delle criptovalute nel caso del Bitcoin.

Per scegliere tra le due occorre prima di tutto comprendere appieno alcuni punti fondamentali, ad esempio qual è il valore attuale del Bitcoin e cos’è il margine nel Forex.

Forex, un mercato enorme e altamente liquido

Il Forex non è altro che il mercato internazionale per lo scambio di valute, dove operano comunemente le banche ma anche le persone quando si spostano in un Paese diverso. Per quanto possa sembrare semplice, si tratta di un mercato enorme: più di 5 trilioni di dollari vengono cambiati ogni giorno, 24 ore su 24, per 5 giorni alla settimana. Per questo motivo, il Forex è altamente liquido e le attività possono essere facilmente trasformate in contanti.

La leva e il margine nel Forex

La leva nel Forex permette di aprire posizioni il cui valore monetario è di molto superiore rispetto al capitale disponibile. Questo significa che anche un investitore con disponibilità limitate può esporsi su un mercato ampio, controllando ad esempio un capitale di 30.000 euro con soli 1.000 euro.

La differenza viene coperta dal broker, mentre il capitale che l’investitore deve mettere di suo si chiama “margine”. Il margine nel Forex è quindi la parte di fondi necessaria per aprire una posizione con la leva, e consiste nella differenza tra il valore della posizione aperta e i fondi che vengono prestati dal broker.

In caso di perdite potrebbe anche essere necessario versare più fondi, il broker farà allora un “richiamo di margine” al trader, che dovrà versare fondi aggiuntivi denominati “margine di mantenimento”.

Vantaggi e svantaggi del Forex

Il motivo per cui molti trader scelgono il Forex come loro principale attività è senza dubbio l’abbondanza di liquidità, che consente di ricavare frequentemente guadagni anche importanti. Tuttavia, questo mercato presenta un’altra caratteristica vincente: dato che viene studiato da decenni, le analisi in materia si sprecano ed è semplice reperire materiali di formazione. Di contro, il Forex è un’attività molto complessa e, se si considera la scarsa educazione finanziaria in Italia, è evidente che il rischio di rimetterci sia alto.

Bitcoin, il nome che ha cambiato il mercato finanziario

Si può quasi dire che il Bitcoin non abbia bisogno di presentazioni: il “boom” del 2017 lo ha portato a essere scambiato per quasi 18 mila dollari, ma soprattutto ne ha svelato il potenziale. Dopo due anni di quiete, infatti, è tornato a salire vertiginosamente nelle ultime settimane del 2020. L’ascesa è continuata fino a maggio 2021, mese durante il quale il Bitcoin è stato penalizzato da alcuni provvedimenti politici ed economici che lo ha ricacciato sotto la soglia dei 40.000 dollari. Ora, la criptovaluta sembra in fase di ripresa. Già in passato aveva dimostrato una resistenza notevole, non è da escludere che possa tornare ai massimi storici entro la fine dell’anno.

Vantaggi e svantaggi del Bitcoin

Più che dei vantaggi del trading di Bitcoin, occorre parlare dei punti forti della criptovaluta in sé dato che sono proprio questi che la rendono così allettante e portano su il prezzo. In primis, non ci sono tempi d’attesa perché i trasferimenti di Bitcoin sono pressoché immediati e gratuiti. La criptovaluta allontana anche l’inflazione: ci sono solo 21 milioni di Bitcoin al mondo, quindi l’aumento della domanda ne alza il valore con il tempo. Infine, la moneta è anonima e decentralizzata, cioè non risponde a un governo centrale. Questo aspetto ha insospettito alcuni Paesi, che ne hanno preso le distanze provocando forti variazioni nel prezzo. In più, l’estrazione del Bitcoin è energivora e poco “green”.

Forex e Bitcoin, due cugini alla lontana

In conclusione, il Forex e il trading di Bitcoin non sono poi così diversi. Dove l’uno ha anni di analisi alle spalle e un’enorme liquidità, l’altro rappresenta il “futuro” e potrebbe raggiungere quotazioni mai viste prima, così come collassare su sé stesso. Scegliere su quale mercato investire non è facile, perché entrambi richiedono una certa esperienza nel trading.