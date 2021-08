Cinema sotto le stelle: a Bra si proietta il film premio Oscar “Nomadland”

E’ “Nomadland” – recentemente premiato con 3 premi Oscar, 2 Golden Globe e 4 BAFTA – il film che verrà proiettato nel prossimo appuntamento con il cinema sotto le stelle a Bra, giovedì 19 agosto ai Giardini del Belvedere.

Diretto da Chloé Zhao, racconta la storia di Fern (Frances McDormand), una donna sulla sessantina del Nevada, che - a seguito del crollo economico, dovuto alla Grande Recessione - ha perso il suo impiego presso l'azienda nella quale lavorava. Sola e senza lavoro, la donna decide di compiere un gesto inaspettato: vendere tutto ciò che ha per comprare un furgone e tentare la vita on the road, alla ricerca di un lavoro. Con i bagagli in spalla, Fern si mette in viaggio verso gli stati occidentali, determinata a vivere come una nomade dei nostri giorni, al di fuori della attuale società e delle convenzioni odierne. Durante il tragitto, incontra altri nomadi, con i quale condivide diversi momenti, le loro storie personali e i consigli per vivere in strada. È grazie a questa compagnia che la donna riesce ad aprirsi e raccontarsi, pronta finalmente ad affrontare il presente.

La Rassegna di “Cinema all’Aperto” si chiude giovedì 26 agosto con il film del regista braidese Francesco Amato, recentemente premiato con il David di Donatello Giovani, “18 Regali”. Inizio spettacolo alle ore 21.30, ingresso a 3 euro, nel rispetto delle direttive anti-Covid in vigore dal 6 agosto. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione chiamando l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.