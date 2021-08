Il Caffè Letterario di Bra è aperto per ferie con i consigli last minute di Bernardo Negro

Finalmente in vacanza. In valigia, anche un romanzo. Anzi due. Libri last minute consigliati dal Caffè Letterario di Bra con il suo cantore Bernardo Negro. Per viaggiare lontano stando sotto l’ombrellone. In cima ad una montagna. A bordo lago. Ma anche in città con il condizionatore a manetta!

Cominciamo parlando di ‘Due Vite’, il libro di Emanuele Trevi vincitore del Premio Strega 2021. “L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unicità”. Così scrive l’autore in un brano di questo volume che, all’apparenza, si presenta come la narrazione di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e stretti da un profondo legame.

Trevi racconta le loro storie da tutti i possibili punti di vista e ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, così propensa alle illusioni. Ne mostra anche le differenti condotte: l’ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. Stanno in mezzo ad uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la letteratura: l’amicizia.

Solitamente ad appannaggio delle case editrici più grandi, Emanuele Trevi è riuscito a far invertire la tendenza, portando alla vittoria un editore come Neri Pozza. Nato a Roma nel 1964, era già arrivato in cinquina dieci anni fa con il libro ‘Qualcosa di scritto’ (Ponte alle Grazie), che arrivò al secondo posto, a soli due voti dal vincitore Alessandro Piperno con il suo ‘Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi’ (Mondadori). Nella sua lunga carriera lo scrittore ha pubblicato ‘I cani del nulla’ (Einaudi 2003), ‘Senza verso. Un’estate a Roma’ (Laterza 2004), ‘Il libro della gioia perpetua’ (Rizzoli 2010), ‘Qualcosa di scritto’ (Ponte alle Grazie 2012), ‘Il popolo di legno’ (Einaudi 2015) e ‘Sogni e favole’ (Ponte alle Grazie 2019).

Per chi, invece, anche quando legge non vuole distaccarsi dalla realtà c’è il romanzo di Marco Balzano ‘Quando tornerò’ (Einaudi 2021). Si svolge in Romania all’inizio del nuovo Millennio. È la storia di una famiglia che ha visto la dispersione morale della convivenza e dell’intesa tra le generazioni.

Il padre, Filip, da tempo si è allontanato mentre la figlia maggiore, Angelica, si sente isolatamente snobbata. Il figlio Manuel non ha che l’affetto della nonna e del nonno, mentre la madre Daniela, vive per lui, ma non lo dimostra, come se una matassa esistenziale la coinvolgesse. Decide, per aiutare la famiglia, di recarsi a Milano e lavorarci come badante.

La situazione però sfugge di mano. A scuola Manuel non va bene. Lo incanta solo la saggezza dei nonni. Si innamora di Irina, adolescente un po’ spiazzata come lui che, dopo una bravata, va a schiantarsi con il suo motorino. È in coma e Daniela torna a casa per accudirlo. Non lo lascerà fino al faticoso quanto imprevisto risveglio. Il padre si fa vivo, ma per poco. Angelica intanto fa le sue scelte e si sposa con un ricercatore scientifico che risiede a Berlino. A Daniela non rimane che tornare a fare la badante in Italia.

Romanzo drammatico, vissuto sull’orizzonte della difficile attualità dei nostri tempi. Merita di essere letto come un affascinante documento.