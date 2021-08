La Musica Barocca conquista Ormea, in Piazza Nani il Concerto del Voxonus Festival con Percussioni Etniche

Dopo la tappa ligure, la rassegna di musica barocca Voxonus Festival ritorna in Piemonte. Mercoledì 18 agosto (ore 18) in piazza Nani a Ormea andrà in scena il concerto "Il Barocco incontra il Folk" interpretato dal violino di Maurizio Cadossi, dalla viola di Claudio Gilio e dalle percussioni etniche di Flavio Spotti. Con questo programma, ampiamente accolto dalla critica, l'Orchestra Sinfonica di Savona propone brani di Jean-Baptiste Lully, degli inglesi John Playford, Solomon ed Henry Eccles inaugurando un viaggio nel folclore del Nord Europa, fino ad approdare nella penisola iberica e nel Sud America, per poi riabbracciare il barocco italiano. Un tuffo nel passato raccontato dal direttore artistico del festival, Claudio Gilio, in alcuni 'intermezzi' che seguono quella filosofia del festival che unisce alla musica l'approfondimento culturale. Grazie a un'accorta ricerca filologica, Voxonus rilegge i brani della tradizione in chiave popolare.

Far rivivere il territorio attraverso la musica e dialogare con il pubblico, sono questi due dei principali obiettivi del progetto "Dalle Alpi al Mare" avviato nel 2019. "Siamo partiti dalla provincia di Cuneo con due concerti, per poi passare da Vado Ligure, e oggi ci riteniamo molto soddisfatti della risposta del pubblico. Il Voxonus è quel filo rosso tra epoca barocca e contemporanea che racconta le storie di ogni luogo, valorizzandone le caratteristiche. La collaborazione con i comuni, le fondazioni e gli sponsor privati è fondamentale per la buona riuscita di questo progetto e dimostra volontà di ripartenza, anche in chiave turistica" spiega Claudio Gilio, presidente Orchestra Sinfonica di Savona. "Ringrazio l'amministrazione comunale di Ormea per aver ospitato anche quest'anno uno dei concerti del calendario" conclude Gilio.

Il Voxonus Festival 2021 è stato realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, delle fondazioni Agostino De Mari, CRT, CRC e della fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi. Grazie alla stretta collaborazione con i comuni coinvolti, con gli sponsor privati che da anni sostengono il progetto e con il patrocinio di Regione Piemonte e Regione Liguria.

Posti a sedere limitati, prenotazione obbligatoria ai numeri 019.824663 e 340.6172142 o via mail (ufficiostampa2@orchestrasavona.it). L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid pertanto si invitano gli spettatori a seguire le indicazioni dello staff. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nella sala della Società Operaia di Ormea.