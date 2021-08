In valle Maira parte una terza navetta per i turisti e residenti

Dopo la collaudata Navetta verso l’Altopiano della Gardetta, La Navetta Stroppo-Elva, adesso, grazie ad una collaborazione tra il comune di Acceglio e il Consorzio Turistico Valle Maira, parte una terza navetta a disposizione degli ospiti e fruitori della Valle per potenziare la gamma dei servizi e delle promozioni al fine di migliorare l‘offerta turistica del territorio e contestualmente per favorire la messa a disposizione delle risorse naturalistiche dello stesso a chiunque voglia accedervi in armonia con l’ambiente, limitando l’accesso indiscriminato delle autovetture.