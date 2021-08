Torna il grande volley, c'è il calendario 2021/2022: esordio casalingo per le gatte del Bosca S. Bernardo

C’è grande attesa per il via della nuova stagione della Bosca S.Bernardo Cuneo: le atlete stanno raggiungendo il capoluogo in questi giorni e, dopo un momento conviviale in programma nella serata di domenica 15, lunedì 16 inizieranno il lungo percorso di preparazione in vista del debutto in campionato previsto nel weekend del 9-10 ottobre.

Coach Pistola avrà a disposizione anche le schiacciatrici classe 2004 della formazione di Serie B2 Alessandra Montabone e Beatrice Battistino, che hanno debuttato in Serie A1 nella passata stagione; assenti giustificate i nuovi acquisti Lucille Gicquel e Marrit Jasper, impegnate con le rispettive Nazionali ai Campionati Europei in partenza mercoledì 18.

Nella mattina di lunedì 16 le gatte svolgeranno una sessione di lavoro fisico presso la piscina dello Stadio del Nuoto di Cuneo, mentre alle ore 15.45 calcheranno per la prima volta il taraflex del palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta in un allenamento aperto al pubblico.

La casa delle gatte tornerà dunque ad aprire le proprie porte ai fan biancorossi nel massimo rispetto della normativa vigente. Per assistere agli allenamenti sarà necessario mostrare il green pass, indossare sempre correttamente la mascherina all’interno della struttura e accreditarsi tramite mail all’indirizzo nfo@cuneograndavolley.it entro due ore dall’inizio della seduta e comunque fino a disponibilità dei posti; a ogni sessione saranno ammessi un massimo di venticinque spettatori, che dovranno posizionarsi a scacchiera sulle tribune e evitare assembramenti.

Gli orari degli allenamenti saranno comunicati sul sito web della società, che si riserva di intervenire in ogni momento sulla possibilità e sulla modalità di accesso.



PROGRAMMA ALLENAMENTI DAL 16 AL 20 AGOSTO

Lunedì 16: ore 15.45 tecnica

Martedì 17: ore 18.45 tecnica

Mercoledì 18: ore 15.45 tecnica

Giovedì 19: ore 15.45 tecnica

Venerdì 20: ore 15.45 tecnica



IL CAMMINO DELLA BOSCA S.BERNARDO CUNEO NEL CAMPIONATO 2021/2022

È stato reso noto giovedì 12 il calendario del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Per la Bosca S.Bernardo Cuneo esordio casalingo nel weekend del 9 e 10 ottobre contro la neopromossa Acqua&Sapone Roma Volley Club, mentre la prima trasferta vedrà le biancorosse di scena alla BLM Group Arena di Trento contro la Delta Despar Trentino.

Tra i motivi di interesse le sfide in successione alle due compagini toscane (terza giornata contro la Savino Del Bene Scandicci, quarta giornata con Il Bisonte Firenze). Il mese di novembre, con gli scontri con quattro top team (Novara, Conegliano, Chieri e Monza) si prospetta come un ottimo banco di prova per le ambizioni delle gatte, che chiuderanno il girone di andata con la trasferta a Busto Arsizio in programma domenica 26 dicembre.



IL COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO GINO PRIMASSO:

"Debuttiamo contro una neopromossa come l’Acqua&Sapone Roma Volley che merita tutto il nostro rispetto e che avrà molta attenzione su di sé. Al di là del calendario sarà importante arrivare a inizio ottobre con alle spalle una preparazione senza intoppi e con la condizione giusta per iniziare a fare punti da subito. Dopo gli ultimi due campionati che definire travagliati è un eufemismo ci auguriamo che nella prossima stagione tutte le squadre possano esprimersi al massimo delle proprie possibilità senza subire condizionamenti esterni. Lunedì 16 finalmente torniamo in palestra con tanto entusiasmo e voglia di costruire qualcosa di importante insieme".



La formula del campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, le date e tutti i match qui:



Il Campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2. L'inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, l'ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022.



Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L'eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.



La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.



La stagione 2021-22 si aprirà con la Supercoppa Italiana. L'Imoco Volley Conegliano, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, affronterà l'Igor Gorgonzola Novara, finalista di entrambe le competizioni, sabato 2 ottobre.

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022



Imoco Volley Conegliano-Megabox Vallefoglia



Unet E-Work Busto Arsizio-Vero Volley Monza



Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini Fortinfissi Perugia



Bosca S.Bernardo Cuneo-Acqua&Sapone Roma Volley Club



Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze



VBC èpiù Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci



Volley Bergamo 1991-Delta Despar Trentino



2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022



Igor Gorgonzola Novara-VBC èpiù Casalmaggiore



Vero Volley Monza-Reale Mutua Fenera Chieri



Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991

Delta Despar Trentino-Bosca S.Bernardo Cuneo



Bartoccini Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Imoco Volley Conegliano



Megabox Vallefoglia-Unet E-Work Busto Arsizio



3^ GIORNATA – ANDATA 20 ottobre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022



Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara



Unet E-Work Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia



Il Bisonte Firenze-Delta Despar Trentino



Bosca S.Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci



Acqua&Sapone Roma Volley Club-VBC èpiù Casalmaggiore



Megabox Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri



Volley Bergamo 1991-Vero Volley Monza



4^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022



Vero Volley Monza-Igor Gorgonzola Novara



Reale Mutua Fenera Chieri-Unet E-Work Busto Arsizio



Savino Del Bene Scandicci-Delta Despar Trentino



Il Bisonte Firenze-Bosca S.Bernardo Cuneo



Bartoccini Fortinfissi Perugia-Acqua&Sapone Roma Volley Club



VBC èpiù Casalmaggiore-Imoco Volley Conegliano



Volley Bergamo 1991-Megabox Vallefoglia



5^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022



Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini Fortinfissi Perugia



Vero Volley Monza-Imoco Volley Conegliano



Unet E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci



Delta Despar Trentino-Reale Mutua Fenera Chieri



VBC èpiù Casalmaggiore-Volley Bergamo 1991



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Il Bisonte Firenze



Bosca S.Bernardo Cuneo-Megabox Vallefoglia



6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022



Imoco Volley Conegliano-Unet E-Work Busto Arsizio



Igor Gorgonzola Novara-Bosca S.Bernardo Cuneo



Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Monza



Reale Mutua Fenera Chieri-Acqua&Sapone Roma Volley Club



Il Bisonte Firenze-VBC èpiù Casalmaggiore



Bartoccini Fortinfissi Perugia-Volley Bergamo 1991



Megabox Vallefoglia-Delta Despar Trentino



7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022



Unet E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze



Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri



Bosca S.Bernardo Cuneo-Imoco Volley Conegliano



Delta Despar Trentino-Bartoccini Fortinfissi Perugia



VBC èpiù Casalmaggiore-Megabox Vallefoglia



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Vero Volley Monza



Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara



8^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022



Imoco Volley Conegliano-Delta Despar Trentino



Igor Gorgonzola Novara-Acqua&Sapone Roma Volley Club



Vero Volley Monza-VBC èpiù Casalmaggiore



Reale Mutua Fenera Chieri-Bosca S.Bernardo Cuneo



Il Bisonte Firenze-Megabox Vallefoglia



Bartoccini Fortinfissi Perugia-Savino Del Bene Scandicci



Volley Bergamo 1991-Unet E-Work Busto Arsizio



9^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022



Unet E-Work Busto A28/rsizio-Igor Gorgonzola Novara



Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano



Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze



Bosca S.Bernardo Cuneo-Vero Volley Monza



Delta Despar Trentino-VBC èpiù Casalmaggiore



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Volley Bergamo 1991



Megabox Vallefoglia-Bartoccini Fortinfissi Perugia



10^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 13 marzo 2022



Imoco Volley Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia



Igor Gorgonzola Novara-Megabox Vallefoglia



Vero Volley Monza-Il Bisonte Firenze



Delta Despar Trentino-Unet E-Work Busto Arsizio



VBC èpiù Casalmaggiore-Bosca S.Bernardo Cuneo



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Savino Del Bene Scandicci



Volley Bergamo 1991-Reale Mutua Fenera Chieri



11^ GIORNATA – ANDATA 12 dicembre 2021 – RITORNO 20 marzo 2022



Igor Gorgonzola Novara-Delta Despar Trentino



Unet E-Work Busto Arsizio-Acqua&Sapone Roma Volley Club



Reale Mutua Fenera Chieri-VBC èpiù Casalmaggiore



Bosca S.Bernardo Cuneo-Volley Bergamo 1991



Il Bisonte Firenze-Imoco Volley Conegliano



Bartoccini Fortinfissi Perugia-Vero Volley Monza



Megabox Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci



12^ GIORNATA – ANDATA 19 dicembre 2021 – RITORNO 27 marzo 2022



Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara



Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Volley Conegliano



Bosca S.Bernardo Cuneo-Bartoccini Fortinfissi Perugia



Delta Despar Trentino-Acqua&Sapone Roma Volley Club



VBC èpiù Casalmaggiore-Unet E-Work Busto Arsizio



Megabox Vallefoglia-Vero Volley Monza



Volley Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze



13^ GIORNATA – ANDATA 26 dicembre 2021 – RITORNO 3 aprile 2022



Imoco Volley Conegliano-Volley Bergamo 1991



Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri



Vero Volley Monza-Delta Despar Trentino



Unet E-Work Busto Arsizio-Bosca S.Bernardo Cuneo



Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci



Bartoccini Fortinfissi Perugia-VBC èpiù Casalmaggiore



Acqua&Sapone Roma Volley Club-Megabox Vallefoglia