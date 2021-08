A Pievetta nasce il "Parco giochi diffuso delle favole"

Ideato da Circo WOW di Torino, con il contributo della Fondazione CRC, il progetto è stato fortemente voluto dall'associazione "Amici di Pievetta" che, in questo modo, è riuscita a dare continuità tematica all'evento "Pievetta in Fabula a Squola da Peter Pan", interrotto per l'emergenza sanitaria.

Un progetto innovativo, il secondo nella nostra provincia (dopo quello di Busca, ndr), realizzato per rendere il paese sempre più a misura di bambino e per consentire ai più piccoli di divertirsi in sicurezza e all'aria aperta, ritrovando un po' di quella normalità che è stata alterata dalla pandemia.

Pinocchio, Peter Pan e non solo... Sono sette le postazioni con i personaggi delle favole create per far divertire i bambini in sicurezza riscoprendo i "giochi da strada" con l'aiuto del digitale.

Il tracciato del gioco si trova sul selciato e ogni postazione è accompagnata da un QR code per accedere a istruzioni e contenuti video. Le indicazioni per trovare le postazioni e le istruzioni di gioco sono già disponibili anche sulla nota app per il turismo di prossimità Tabui.

Inoltre, in ognuna delle postazioni verrà posizionata una creazione a tema: un artista locale ha già creato Pinocchio, Peter Pan e la Carrozza di Cenerentola, ma le sorprese non sono ancora finite!

Le postazioni

Il labirinto de "La Bella e la Bestia": dal castello della stazione Pievetta

Biancaneve: entrando in paese, nell' area verde vicino alla chiesa

Cappuccetto rosso: dietro il monumento

Alice nel paese delle meraviglie: piazza Don Roberi

Cenerentola: sotto il portico di via Angela Bracco

Peter Pan: davanti alle scuole di Pievetta

Pinocchio: in prossimità della s.s.28