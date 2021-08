Alba, emergenza Coronavirus: 15 i positivi, nessun ricoverato

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 15 di cui 0 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1359.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“Anche questa settimana l’ospedale Ferrero di Verduno non ha registrato nessun ricovero Covid, un segnale incoraggiante, così come vedere che il numero dei contagi in città resta molto contenuto - dice il sindaco Carlo Bo -. Intanto la campagna vaccinale nel territorio di competenza dell’Asl Cn2 ha superato le 200mila somministrazioni, 113.172 prime dosi e 90.306 seconde inoculazioni”.