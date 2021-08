Castelmagno: in frazione Chiotti cinque formelle in pietra ricorderanno "i ragazzi delle stelle"

In frazione Chiotti, cinque formelle di pietra a forma di stelle ricorderanno le vittime dell’incidente di Castelmagno.

Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele. "I ragazzi delle stelle", come sono ormai ricordati. I loro nomi, incisi nei cinque blocchi intarsiati con le forme degli astri tutte diverse tra loro, saranno per sempre incastonanti sulla facciata del pilone votivo in centro alla frazione. Un’opera realizzata a mano dall’artigiano torinese Franz Franzini, voluta dai residenti in ricordo di quei giovani che nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2020 hanno perso la vita in un incidente che ha scosso tutta l’Italia, proprio dopo essere andati in montagna a guardare le stelle.

A occuparsi dell’installazione delle sculture è stata la ditta di onoranze funebri La Caragliese: “E’ stato un gesto voluto dai residenti per ricordare questi ragazzi che con la frazione avevano un forte legame” spiega il titolare Davide Spedale.

“Per me è ancora molto difficile perché questi ragazzi li conoscevo, li ho visti crescere con i miei figli - racconta commosso il residente Davide Donadio - è dura ancora a distanza di un anno. Sarà così per sempre, nella nostra piccola comunità si respira la loro mancanza nell’aria”.

L’idea di realizzare le cinque stelle è partita l’anno scorso, dopo che alcuni ragazzi del paese hanno appeso dei fogli di carta con i loro appesi al pilone votivo e con la scritta “per sempre chiotti”. “Parlando con i genitori abbiamo pensato di fare cinque stelle scolpite nella pietra. Ci piaceva l’idea che fossero in pietra e non delle targhe commemorative, perché non volevamo una cosa troppo funeraria. Abbiamo fatto una colletta tra noi frazionisti, tutti hanno partecipato. Il resto sarà devoluto per un campo da calcio nel paese che volevamo ristrutturare”.

Domani sera, sabato 14 agosto, alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei giovani e in quest’occasione saranno scoperte le stelline in pietra.