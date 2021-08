Fridays for future: il 24 settembre torna anche a Cuneo lo sciopero globale del clima

"Il 2021, attraverso la COP26, può e deve essere l'anno della svolta e il 24 settembre in tutto il mondo si scenderà in piazza per dare un messaggio forte e chiaro ai leader mondiali".

Così anche a Cuneo Fridays for Future annuncia il ritorno a manifestare per l'ambiente e per il clima. "Tutti a manifestare nelle strade della città per richiedere il necessario e radicale cambio di rotta".