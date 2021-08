Mondovì, premiati i vincitori del "Dardanello 2021"

Una macchina da scrivere, un computer, una serie di pipe, tanti oggetti particolari e speciali, per ricordare il grande giornalista monregalese, direttore di ‘Tuttosport’ dal 1982 al 1993.

All'interno della mostra numerose vignette di Danilo Paparelli, presente ieri alla consegna dei premi, che in una nota stampa della commenta: "Nutro enorme gratitudine nei confronti di Piero visto che mi ha spalancato le porte del giornale con disponibilità e cortesia. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, non ho mai ricevuto correzioni: quello che mandavo, veniva pubblicato. Per ‘Tuttosport’ ho disegnato 2.500 vignette, forse anche di più. Per l’esposizione ho fatto una selezione. Il mio unico rammarico è che, a quei tempi, tutto veniva trasmesso via fax, quindi questo materiale non è digitalizzato. Negli anni Novanta, l’e-mail era ancora uno strumento utilizzato molto poco. Ho fatto una ricerca negli archivi per selezionare le vignette più significative, o che potrebbero essere ‘leggibili’ ancora adesso, perché dedicate a campioni o grandi personaggi del pallone".

I PREMIATI

I giornalisti votati dai giurati per ricevere le targhe dell’edizione numero 18 del riconoscimento in memoria di Piero Dardanello sono stati Giuseppe Pastore, firma de ‘Il Foglio’ per la sezione nazionale, e di Silvia Campanella, penna di ‘Tuttosport’, per la sezione regionale. Infine, la giuria presieduta da Xavier Jacobelli e coordinata da Michele Pianetta, ha deciso di assegnare il premio alla carriera ad un grande nome del giornalismo italiano, Gian Paolo Ormezzano, oggi in forza al ‘Corriere della Sera’, edizione di Torino (non presente alla cerimonia di ieri).

La cerimonia è stata occasione anche per consegnare i premi dell'edizione 2020, che lo scorso anno non si era svolta in presenza a causa dell'emergenza sanitaria. A ricere la targa Federica Lodi (sezione nazionale), Alberto Dolfin (vincitore sezione regionale) e Gianni Romeo (premio alla carriera).

Alle alle 21.30, si è svolta la presentazione del volume ‘Il mondo di Piero’ (Bradipolibri) ed è stato consegnato il premio ‘Piero Gasco’ 2021, promosso dal Rotary Club di Mondovì e dalla famiglia Gasco ed attribuito, per la sua 16a edizione, a Federica Cappelletti Rossi, presidente della ‘Paolo Rossi Foundation’.

ORARI DELLA MOSTRA "UNA VITA NEL PALLONE"

La mostra è visitabile da giovedì 12 agosto fino a lunedì 16 agosto, nell’ambito della 53ª edizione della ‘Mostra dell’Artigianato artistico’ di Mondovì, che animerà strade e vicoli del borgo medievale di Piazza. Gli orari di apertura vanno dalle ore 10 alle ore 24 tutti i giorni, con l’eccezione di lunedì 16, dove la chiusura è alle ore 18. L’allestimento del percorso espositivo è stato messo a punto dall’architetto Simona Raimondi, la cui professionalità ha rappresentato un valore aggiunto.