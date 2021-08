Rifreddo: completata l’area rialzata davanti all’asilo comunale

Rifreddo aggiunge un altro piccolo tassello alla sua strategia di riqualificazione del centro storico. Infatti nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per il completamento dell’area rialzata davanti all’asilo comunale.

I lavori effettuati si sono divisi in due distinti aspetti. Il primo ha riguardato l’eliminazione della grande griglia centrale per la raccolta delle acque e la realizzazione di due griglie più piccole una su via Marconi e l’altra su via Parrocchia.

Il secondo, invece, ha interessato il dosso vero e proprio che è stato in parte rifatto per raccordare i livelli in conseguenza dell’eliminazione del manufatto in ferro.

“L’area rialzata nei pressi dell’asilo - conclude il primo cittadino - ha messo in sicurezza il traffico pedonale della nostra scuola materna ma ha creato problemi con la raccolta delle acque meteoriche che si accumulano nelle due rampe di accesso al dosso in via Marconi e via Parrocchia. Inoltre, la grande griglia centrale molto bassa costringeva gli automobilisti ad una sorta di doppio dosso rendendo persino eccessiva la funzione di rallentamento dello stesso. Preso atto di questo abbiamo deciso di intervenire cercando di eliminare i due problemi”.

Un intervento che, insieme al prossimo rifacimento del giardino della scuola materna, sicuramente migliorerà ulteriormente sia la funzionalità che l’estetica della zona.