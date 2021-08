Saluzzo, nasce il coordinamento provinciale "Free Vax – No green pass"

Nella serata di ieri 12 agosto, a Saluzzo si è tenuta una nuova manifestazione "No green pass".

In queste settimane, si sono tenute diverse manifestazioni, tra Saluzzo, Cuneo ed Alba, organizzate da Alessandro Balocco responsabile provinciale di Italexit, dal consigliere comunale Beppe Lauria e dal comitato spontaneo Lybertè.

A margine della manifestazione di Saluzzo, si è dato vita con altri comitati spontanei, Area Granda, e singole personalità già operative in provincia, al coordinamento provinciale Free Vax - NO GREEN PASS.

"Avrà lo scopo di organizzare le prossime manifestazioni nella nostra provincia, al fine di raggiungere un sempre più grande numero di persone in questa che è una vera e propria battaglia di libertà - scrivono dal coordinamento -. Diritti universali come il diritto al lavoro, alla salute e all’istruzione, non possono essere limitati sulla base di un atto burocratico quale è il green pass che non ha nessuna valenza sanitaria come ammesso dalla stessa comunità scientifica.

Sempre più cittadini si sentono minati nei loro diritti, ed è proprio per dare a loro voce che è nato il Coordinamento.

La “lotta di piazza” continuerà fino a quando il governo non ritirerà questo atto vessatorio e lo stato di diritto sia ripristinato".

Il prossimo appuntamento è sabato 21 agosto, alle ore 18.00 a Mondovì.