Domenica 8 agosto, gli alpini del gruppo Alpini Ceriolo, frazione di Sant'Albano Stura, in occasione della festa patronale di San Magno, hanno ricordato i loro caduti e dispersi di tutte le guerre.

"Per non dimenticare i ragazzi che hanno dato la loro vita per la patria e le loro mamme che hanno aspettato invano tutta la loro vita nella speranza di poterli rivedere" commentano dal gruppo.