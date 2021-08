Usare l'acqua potabile solo per scopi alimetari e igienici: l'ordinanza del Comune di Boves

Come da richiesta dell'Ente gestore del servizio idrico integrato è stata emessa ordinanza sindacale n. 97 del 13/08/2021 per il divieto dell’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli alimentari e igienico sanitari, stante l’aumento dei consumi idropotabili, che sono conseguenza del calo di portata delle fonti di approvvigionamento, delle elevate temperature estive, nonché della maggiore affluenza turistica e presenza nelle casi di villeggiatura, al fine di evitare disservizi nella fornitura idropotabile.



Si invita la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi e si avverte che è ritenuta di estrema importanza la collaboazione attiva di tutti i cittadini.