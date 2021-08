Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata con una moto questa mattina sulla provinciale 42 a Peveragno. L'incidente si è verificato intorno alle 9.30, all’altezza del caseificio Valle Josina.

In sella alla moto c'erano due cuneesi, entrambi feriti, uno in modo grave. I centauri sono stati trasferiti all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

A bordo del veicolo c'era invece una coppia di anziani. Condotto in ospedale per accertamenti il passeggero.