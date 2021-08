Curiosità sui casino italiani

Attualmente molte persone pensano che iscriversi per giocare al casinò online significhi vivere le stesse esperienze come nelle sale da gioco reali, in gran parte questo è vero ma bisogna tenere conto della storia che si cela dietro un casino fisico e delle sue caratteristiche specifiche. I casino italiani sono il simbolo del gioco in tutto il mondo e offrono tantissimi servizi per trascorrere un week end o una vacanza in relax, proprio come gli hotel più innovativi.



Inutile girarci intorno, se pensate che Las Vegas sia la madre di tutti i casino vi state sbagliando di grosso, al massimo potrebbe essere il padre, perché chi ha cullato nel grembo i casino per più di 300 anni prima che in Nevada arrivasse la novità, è stata proprio l'Italia, nello specifico la città di Venezia.



Nella Penisola sono sorti i primi casino che vantano una tradizione secolare, per questo hanno una storia importante densa di aneddoti e leggende, oltre ad essere le sale da gioco più antiche presenti sulla Terra. Ecco le curiosità più intriganti sui casino italiani

Il casino più antico del mondo: il Ca' Vendramin Calergi

Questo è il cuore del gioco d'azzardo. Il casino più antico del mondo aperto a Venezia nel 1638, è un teatro di giochi sofisticato e all'avanguardia, da sempre. Già questa è una curiosità che potrebbe bastare, ma c'è dell'altro, il Casino di Venezia raggiunge la fama internazionale molto presto, infatti è l'ambientazione di opere letterarie ed è stata l'ultima dimora del grande musicista Richard Wagner. Anche Dostoevskij si ispirò per il suo romanzo, Il Giocatore, in parte al Ca' VEndramin Calergi. Molto prima era una delle residenze ufficiali dei Dogi, i capi di Stato della Repubblica di Venezia. Negli anni '50 del XX secolo, il casino si trasferisce sul Canal Grande, dove si trova ancora tutt'oggi. La struttura è un maestoso esempio di architettura in stile patrizio – rinascimentale che domina il canale e la zona della città, con eleganza e sobrietà.



Il Casino di Sanremo, Vittorio De Sica, la nascita del Festival della Canzone Italiana

Andiamo per ordine. Il Casino di Sanremo apre il 12 gennaio 1905, è il quarto casino in assoluto nel mondo, dopo quelli di Venezia, Baden e Montecarlo. È stato finanziato da Bartolomeo Asquasciati (banchiere) che destinò al comune della città 1 miliardo e 200 milioni, il progetto è opera di Eugene Ferret, architetto francese. Sale private ampie e luminose hanno ospitato feste, cerimonie e ricevimenti importanti, fra gli ospiti illustri Vittorio De Sica e Faruk d'Egitto che contribuirono ad accrescere la fama del casinò. Nel 1951 ospita il primo Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, che solo dal 1976 si sposterà al Teatro Ariston. Dal 2004 il Casino di Sanremo è parte integrante del circuito europeo dell'European Poker Tour, torneo dove si affrontano i più grandi giocatori di poker al mondo.

Il Casino di Saint Vincent: sede di eventi di fama internazionale e di fiction televisive