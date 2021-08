Paoletti (FI): nessuna tensione nella coalizione ma soprattutto nessuna fuga

“Ho sentito di alleati che mostrerebbero i muscoli per ridefinire i rapporti di forza interni alla coalizione. Sinceramente non registro alcuna tensione interna, nessuna fuga dal partito in altri partiti e come Forza Italia continuiamo a lavorare per mantenere unita la coalizione che abbiamo contribuito a creare e tenere insieme per venticinque anni. Insieme con il governatore Alberto Cirio stiamo ridisegnando una Regione che riconosca il giusto valore alla Granda, evitando il torinocentrismo delle giunta di sinistra e collaboriamo con gli alleati per assicurare un’altra velocità al Piemonte e ad ogni amministrazione che ci accingiamo a governare. Si vince insieme si perde divisi questo motto ce l’abbiamo tutti ben chiaro”. Ad affermarlo in una nota Maurizio Paoletti coordinatore provinciale di FI Cuneo.