Da oltre una settimana non ci sono pazienti Covid all'ospedale di Verduno, né in terapia intensiva né nei reparti di media intensità.

In questo momento, nel nosocomio sono 170 le persone ricoverate, 3 in terapia intensiva, ma non per patologie collegate alla pandemia.

Nell'Asl CN2 sono 90.306 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre hanno ricevuto la prima dose 113.172.

I dati sono riferiti a oggi, venerdì 13 agosto.