Vertenza clinica di Monteserrat: 5 dipendenti senza lavoro, si chiude già il 20 agosto

Si è svolto oggi, venerdì 13 agosto, l'incontro con la cooperativa “Quadrifoglio” e i rappresentanti sindacali della Casa di cura Monteserrat a Borgo San Dalmazzo.

Come previsto, la forte criticità riguarda le 5 dipendenti addette a pulizia e cucina che rimarranno senza lavoro.

"La cooperativa Quadrifoglio si sta impegnando a dare un'alternativa al personale sociosanitario e sanitario - dichiarano i sindacalisti Luca De Conti (FP Cgil) e Giuseppe Van Cleef (Cisl FP). In pochi mesi dovrebbero riuscire a riassorbire tutte le lavoratrice nelle altre strutture del territorio. Rimane invece la problematica per le cinque addette alla pulizia e cucina per cui non ci sono posti. Infine c'è la posizione di un'amministrativa che verrà assorbita a orario dimezzato".



La grande struttura sulla collina di Moserrato, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per 30 letti di continuità assistenziale (CAVS) chiuderà già il 20 agosto 2021, una decina di giorni prima del previsto. Troppe le perdite economiche.

E decisamente un incontro tardivo quello con i rappresentanti sindacali.



Ieri è intervenuta sulla vicenda l'onorevole PD Chiara Gribaudo che ha puntato il dito contro l'assordante silenzio delle istituzioni: “E' davvero possibile che questa situazione non sia stata affrontata, discussa e analizzata al tavolo dei principali attori istituzionali, quali ASL, provincia, regione? Era impossibile individuare una soluzione economicamente sostenibile per l'impresa e socialmente sostenibile per il territorio? I pazienti ospitati oggi sono in procinto di essere ricollocati, ma quando domani le comunità di Borgo e delle valli avranno bisogno di tutti quei posti per i loro cari, a quale distanza dovranno spostarsi per ricoverare questi malati? Altrettanto incomprensibile è la necessità di mettere a casa, in cassa integrazione, 27 persone, soprattutto donne, mentre il comparto sanitario nel resto della regione, e nel resto d'Italia, assume e rimpolpa le proprie fila come non accadeva da anni”.



Rimane poi la preoccupazione del sindaco Beretta: "Oltre alla grave questione lavorativa, rimane il problema di una struttura ingente della quale non si conosce, nell'immediato, la funzione che potrà assumere in futuro”.