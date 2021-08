Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì nel girone B con Pinerolo e Talmassons

Stabiliti i due gironi della prossima serie A2 femminile. Dopo una lunga discussione ha prevalso una scelta "mista", che tiene conto della vicinanza territoriale, ma che punta anche alla salvaguardia dei "derby" e dunque delle sfide di campanile. Nel girone A finiscono le "corazzate" Brescia e Busto Arsizio, ma anche l'ambizioso San Giovanni in Marignano.

Nel girone B, invece, la Lpm Bam Mondovì dovrà vedersela soprattutto con la qualità di Pinerolo e Talmassons. Nei prossimi giorni sarà stilato anche il nuovo calendario, con l'inizio del campionato previsto nel week-end del 9 e 10 ottobre. Ecco il comunicato della Lega:

E' stata ufficialmente approvata la composizione dei Gironi del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22. Ai nastri di partenza 22 squadre, suddivise in due raggruppamenti da 11.



Il Campionato prenderà il via nel weekend del 9-10 ottobre, insieme a quello di Serie A1. Nelle prossime settimane verranno stilati i Calendari della prima fase da 22 giornate, cui seguiranno da un lato i Play Off Promozione e dall'altro la Pool Salvezza.



GIRONE A

Volley Millenium Brescia

Helvia Recina Volley Macerata

Marsala Volley (TP)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Omag San Giovanni in Marignano (RN)

Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Hermaea Olbia

Altino Volley (CH)

Sporting Club Maccalube Aragona (AG)

Assitec Volleyball Sant’Elia (FR)



GIRONE B

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Talmassons (UD)

Club Italia

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

C.S. Alba Volley Albese (CO)

Volley Vicenza

Pallavolo Sicilia Catania

PVT Modica (RG)