Pamparato, il sindaco chiede a Israele il riconoscimento tra "I giusti tra le nazioni" per Angelo Branca

Oltre ad aver proposto al Ministero degli Interno l’eventuale concessione di un riconoscimento al Merito Civile, alla memoria per il brig. Angelo Branca, ricordato sabato 24 luglio nel convegno “L’altra Resistenza”, il Sindaco di Pamparato, Franco Borgna, si appresta a richiedere, tramite l’Ambasciatore in Italia, allo Stato di Israele l’inserimento tra “I giusti tra le nazioni”, per il generoso e pericoloso gesto compiuto dal Sottufficiale dei Carabinieri, nell’ottobre 1943, quando, volutamente ignorando le nefaste leggi raziali, imposte allora dalle autorità della Repubblica Sociale Italiana, ha provveduto ad avvertire chi dava ospitalità, in Pra di Roburent, al Presidente della Comunità Israelitica di Mondovì, Marco Levi, consentendogli di porsi in salvo, individuando un nascondiglio più sicuro.