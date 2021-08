“Poter essere una sorta di veterinario di famiglia”: a Dronero visita allo studio del Dott. Marcello Arcai

All’interno dell’ambulatorio un delicato verde limone accostato al bianco puro, la sagoma del cane e quella del gatto vicine come logo. Il Dott. Marcello Arcai, veterinario laureato presso l’Università di Torino, dopo varie esperienze sul campo e guardando con attenzione alle esigenze del suo territorio, lo scorso 5 luglio ha deciso di aprire un suo studio a Dronero.

"Poter essere una sorta di “veterinario di famiglia”, una figura che di fatto non c’è ma che a mio parere è qualcosa di veramente importante. Vorrei essere, per gli animali e i loro padroni, non soltanto un punto di riferimento, ma anche un tramite qualora ci fossero particolari necessità. Anche la medicina veterinaria si è negli anni trasformata, evolvendosi e approfondendo aspetti specifici, formando professionisti in questo senso. Io ho una conoscenza generale che mi permette di appunto seguire gli animali, ma ciò che desidero offrire è anche la possibilità di visite con esperti soltanto di un settore. Penso alla neurologia, all’oncologia, alle ecografie e alle ecocardiografie specialistiche…: gli animali che necessitano di cure particolari verranno messi nella condizione di poter essere visitati da un esperto. Inoltre, ho voluto creare un laboratorio analisi, per poter ad esempio eseguire esami del sangue e delle urine. Vi sono poi una sala dedicata alla radiologia, una dedicata alla piccola chirurgia ed una stanza per i day hospital, quest’ultima per dare la possibilità agli animali che si trovano non in gravi condizioni ma nella necessità di essere monitorati per qualche ora/un giorno di non doversi spostare. Ho pensato infine ad un orario d’apertura che comprendesse anche la pausa pranzo, per riuscire a venire incontro a chi in altri orari non può, alternando mattino e pomeriggio in modo da poter anche garantire un servizio a domicilio. I proprietari mi affidano un loro affetto caro, perché è così: gli animali sono affetti cari. Desidero seguirli al meglio, impegnarmi ogni giorno per questo!".

Lo studio del Dott. Marcello Arcai, in viale Stazione 10 a Dronero, è aperto dal martedì al venerdì compresi anche il 1° e 3° sabato di ogni mese. Per appuntamenti: 347 3031270 / ambulatorio.arcai@gmail.com

ORARI D’APERTURA

Martedì: 09:00 – 14:300;

Mercoledì: 14:30 – 19:00;

Giovedì: 09:00 – 14:30;

Venerdì: 14:30 - 19:00

1° e 3° sabato del mese: 09:00 – 12:00