A Mondovì 50 mila euro per gli impianti sportivi comunali. Robaldo: "Una misura senza precedenti"

L'Amministrazione, grazie all'impegno della maggioranza in Consiglio Comunale, ha deliberato i criteri per la concessione di contributi alle Associazioni Sportive che gestiscono gli impianti comunali.

"Credo sia un intervento davvero rilevante e senza precedenti" - commenta l'assessore allo Sport, Luca Robaldo, in merito alla delibera con cui la Giunta Comunale ha fissato i criteri per l'erogazione dei fondi stanziati dal Consiglio Comunale - "È un impegno che abbiamo assunto fin dall'entrata in carica: tornare a fare manutenzione agli impianti sportivi di proprietà comunale, di concerto con le Associazioni Sportive che li gestiscono e che voglio ringraziare perché grazie alla loro collaborazione queste strutture sono funzionali ed utilizzate. Oggi questo stanziamento assume ancora maggiore rilevanza perché resto convinto che é dallo sport che deve passare la ripartenza".