Fabio Fazio riceve il Premio Simpatia e il mantello dei Cavalieri del Raschera [FOTO E VIDEO]

Fabio Fazio , il noto conduttore della trasmissione "Che tempo che fa", come annunciato, è tornato nella sua Frabosa Soprana che, con tanto affetto, aveva ricordato in trasmissione lo scorso maggio.

Non una visita qualunque quella di Fazio che oggi, sabato 14 agosto, in occasione della Sagra della Raschera e del Bruss non ha solo ricevuto il Premio Simpatia 2021, ma ha anche avuto in dono fascia, mantello e cappello della Confraternita della Raschera.