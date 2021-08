Martina Merletti ospite alla Biblioteca Civica di Chiusa di Pesio

Giovedì 19 agosto alle ore 21 presso il giardino della biblioteca sarà presentato il libro “Ciò che nel silenzio non tace” edito Einaudi della scrittrice torinese Martina Merletti.

Il libro racconta di una suora ribelle e coraggiosa che sottrae un neonato da una cella del carcere Le Nuove di Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il figlio di una deportata, destinato a morte certa. Siamo nel 1944. Ad ottobre 1999 una giovane donna sale in moto per cercare le tracce del fratello di cui fino a quel momento ha ignorato l’esistenza. La verità sul suo passato diventa una priorità che a lungo pare irraggiungibile. A unire questi due punti nel tempo è l’arco della vita di quel ragazzo sempre un po’ fuori posto, delle donne dure e forti che lo hanno salvato e accompagnato, legate dal medesimo segreto, e di un Paese lacerato e recalcitrante, che attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta con se stesso. Prendendo spunto da un fatto realmente accaduto Martina Merletti intreccia documenti e finzione, rivelando uno straordinario talento narrativo. Questa giovanissima scrittrice disegna figure indimenticabili, silenziose e caparbie, ed evocando con la stessa forza espressiva il passato e il presente firma un romanzo che ci coinvolge e ci commuove a ogni pagina.

L’incontro rientra nell’ambito del progetto “Chiusa da vivere” realizzato dall’Associazione Monregaltour grazie al contributo della Fondazione CRC. L’evento è organizzato dall’Ufficio Turistico, dal Complesso Museale “Cav. G. Avena” e dalla Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio.