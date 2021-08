Pian Munè di Paesana: salita in seggiovia e pranzo a 20 euro

Salita in seggiovia e pranzo al Rifugio Pian Croesio, posto a quota 1870, ideale per sfuggire alla canicola di questi torridi giorni d’agosto, a soli 20 euro.

E’ la promozione davvero speciale che i gestori della stazione di Pian Munè di Paesana hanno deciso di riservare a tutta la loro affezionatissima clientela per tutto il mese di agosto

Il rifugio di Pian Croesio è a pochi passi dal punto panoramico del fontanone ed inoltre è un’ottima base di partenza per il trekking verso i laghi Luset e Garitta Nuova, anche in sella ad una mountain bike.

La promozione è valida dal lunedì al venerdì e comprende la corse di andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo alla baita in quota al prezzo promo, come detto, di soli 20 euro: il pranzo comprende: antipasto, piatto a scelta, dolce e acqua.

La seggiovia è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 17.

Info e prenotazioni ai numeri 3286925406 e 0175518029.