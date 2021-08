Cuneo, Cogglola e Garnero (FI): "Perchè non è possibile dedicare una panchina a Norma Cossetto?"

"Perchè non è possibile dedicare una panchina a Norma Cossetto, anche non ricompresa nel progetto “Panchine Rosse”, come avvenuto in numerosi comuni italiani?" chiedono i consigliere di Minoranza di Cuneo, Alberto Coggiola, e Massimo Garnero (FI), in un'interpellanza rivolta al sindaco e all'assessore di competenza che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

Norma Cossetto, una studentessa universitaria istriana che venne arrestata, seviziata, violentata per giorni, fu gettata, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, in una foiba da un comando partigiano, composto da combattenti di Josip Broz, meglio conosciuto come Maresciallo Tito.

L'8 febbraio 2005, l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, concedette a Norma Cossetto la medaglia d’oro al merito civile. Da allora, molti Comuni italiani hanno deciso di commemorare la memoria di Norma Cossetto con diverse iniziative.

I due consiglieri di Minoranza tuttavia, appreso che "il Comune di Cuneo da un lato nega la possibilità di dedicare una panchina, non necessariamente ricompresa all’interno del progetto “Panchine Rosse”, dall’altro si impegna invece nella ricerca di una non ben definita forma di ricordo in memoria di Norma Cossetto" chiedono spiegazioni.

"Per quale motivo - scrivono nell'interpellanza - il comune di Cuneo nega la possibilità di dedicare una panchina rossa a Norma Cossetto mentre molti comuni italiani, aderenti al progetto “Panchine Rosse”, hanno optato per questa scelta; quale potrebbe essere, secondo l’attuale Amministrazione Comunale, una forma adeguata di ricordo di Norma Cossetto alternativa alla panchina, considerato l’impegno preso nel rinvenire un’adeguata forma di ricordo".

E infine chiedono: "se il Comune di Cuneo intenda promuovere un’iniziativa che permetta di commemorare la memoria di Norma Cossetto e di conseguenza delle popolazioni civili del confine orientale italiano".