Gancia (Lega), contrasto falsi Parmigiano, Mortadella e Asiago in Cile: "Una questione economica, di immagine di tutto il Made in Italy e di rispetto dei consumatori"

UE e Governo italiano intervengano subito per fermare l’ennesimo tentativo di contraffazione dei prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, questa volta a danno del Parmigiano reggiano, del formaggio Asiago e della Mortadella Bologna da parte del consorzio Usa CCFN a tutela del diritto di uso dei nomi comuni, con il tentativo di registrarne i marchi in Cile. Sarebbe un danno economico per le nostre imprese agricole e alimentari, stimato da Filiera italiana in 100 miliardi di euro all’anno, ma anche un danno culturale e di immagine oltre che una grave truffa ai danni dei consumatori stranieri che cercano, e si fidano, dei prodotti italiani. Servono azioni di contrasto internazionale UE e Wto, ma anche maggiore impegno nei negoziati di libero scambio dell’Unione europea per il Made in Italy.