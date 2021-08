Basketball, serie B: Ferracaku con Langhe Roero Basketball

Langhe Roero Basketball annuncia che Argent Ferracaku farà parte della S. Bernardo Abet di coach Jacomuzzi nella stagione 2021-22.

Ala di 194 cm e 95 kg nato nel 2002, cresce nel settore giovanile dell’Olimpo Basket Alba con cui vince i campionati Under 16 (2016-17) e Under 18 silver (2018-19). Nel 2018-19 ha gioca anche in Serie D all’Omega Asti, segnando 96 punti in 26 partite, con il record di 13 messi a segno in Gara 2 dei quarti di finale playoffs nella trasferta a Carmagnola. Dal 2018 è aggregato alla prima squadra, con cui tra 2019-20 e 2020-21 è stato convocato otto volte, realizzando anche due punti nel successo 78-51 contro Oleggio. Nella passata stagione è stato impegnato anche in Promozione con l’Olimpo Basket, così come sarà anche per il 2021-22, ma sarà aggregato invece alla prima squadra di Langhe Roero Basketball.

Argent Ferracaku per la quarta stagione fa parte del gruppo agli ordini di coach Jacomuzzi: “L’ultima stagione è stata molto produttiva sia perché allenarmi con la Serie B perché mi ha fatto crescere, ma anche perché ho avuto modo di giocare con in Promozione. Il poter giocare fa sì che io possa arrivare più preparato agli impegni con la prima squadra, che quest’anno credo possa fare un bel campionato. Io ho davanti a me un anno in cui continuare il mio cammino di crescita ed in cui aiutare la squadra soprattutto in allenamento e, se servirà, anche in partita. Dal canto mio cercherò di portare alla squadra quello che posso”.