Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico convocata in azzurro ai "Campionati europei su pista Under 23 e Junior" di Apeldorn (Paesi Bassi)

Il week end di Ferragosto si apre con una fantastica notizia per il Racconigi Cycling Team, la formazione piemontese di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

Il commissario tecnico della nazionale italiana Edoardo Salvoldi, con l'approvazione del team manager delle squadre nazionali azzurre Roberto Amadio, ha convocato la brianzola Valentina Basilico per i “Campionati Europei su Pista Under 23 e Junior”, in programma la prossima settimana presso lo storico velodromo di Apeldoorn, nei Paesi Bassi.

Valentina, atleta al secondo anno della categoria junior, è già salita per due volte sul podio nella rassegna continentale su pista 2020 nelle specialità della Velocità a Squadre e della Madison, mentre quest'anno ha conquistato il titolo tricolore nello Scratch, la medaglia d'argento tricolore nella Corsa a Punti, preceduta solo dalla compagna di squadra Matilde Beltrami, ed è stata grande protagonista alla “International Piceno Sprint Cup”, al “Gran Prix Città di Ascoli Piceno Internazionale”, alla “Cinque Sere Internazionale Città di Pordenone” ed al “Trofeo Ragazze in Pista - Fiorenzuola d'Arda”.

Grazie alla convocazione di Valentina, pronta a conquistare un grande risultato, per il quarto anno consecutivo una rappresentante del Racconigi Cycling Team prenderà parte ad una rassegna continentale, nell'attesa delle prossime rassegne iridate.