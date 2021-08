A Bra, la vacanza fa rima con il benessere dello yoga, anche a Ferragosto

Se per alcuni Ferragosto significa mare o montagna, resiste anche uno zoccolo duro di chi resta in città. Dal parco della Zizzola, ai Giardini del Belvedere fino all’area verde Atleti Azzurri d’Italia, a Bra c’è solo l’imbarazzo della scelta per trovare il posto giusto dove trascorrere ore all’insegna del benessere e della felicità.