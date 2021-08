A Valmala, una sala dell'ex casa canonica intitolata al templare Ajmerico da Saluzzo

Valmala, è stata sede del feudo omonimo che comprendeva parte della valle varaita e saluzzese del famoso ordine cavalleresco dei Templari (1120- 1312) ed in seguito commenda dell attuale Ordine di Malta.

Nell'intento di rivalutare la ex casa canonica, in borgata Chiesa, capoluogo di Valmala, casa ritornata al suo antico nome Della Commenda, alcune sale sono state intitolate a Giovanni Battista e Ajmerico da Saluzzo, nobile monaco e Cavaliere templare. Da recenti scoperte Ajmerico oltre a essere stato il Fondatore dell'attuale città di Villastellone (To), facendo parte della famiglia dei marchesi di Saluzzo, contribuì alla donazione da parte del marchese di Busca dei terreni e beni tutti a favore dei Templari di Valmala.

E' la prima volta in Italia che il Templare ha una sala intitolata a indirizzo di ricerche, mostre e avvenimenti.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con l'attuale parroco e rettore del Santuario, Don Federico Riba. La ricerca e il progetto sono a cura di Pierfrancesco Rolando.