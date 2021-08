Bra, il gruppo “Coloriamo la città” è pronto a tornare in azione sabato 28 agosto

Domandona: chi non vorrebbe un mondo pulito? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette o cartacce di ogni tipo, dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per la natura. Se la cultura ambientale fosse una regola di vita, non saremmo qui a dover risolvere molti problemi della società moderna, ma purtroppo non è così. Non ancora perlomeno, forse un giorno chissà.