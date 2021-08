Inaugurata la prima edizione della mostra “ART & DESIGN by LIMONE”

Limone Piemonte, la "Perla delle Alpi" è da sempre oggetto di studio. Tesi di Laurea, video, documentazioni fotografiche e pittoriche sono state realizzate e raccolte negli anni dall'Accademia di Belle Arti di Cuneo. Questa località ha inoltre ospitato importanti manifestazioni quali sfilate di moda, festeggiamenti per il Capodanno cinese, concerti e mostre.

Purtroppo l’alluvione dell’autunno scorso ha messo in ginocchio la località e causato gravi perdite a tutto il comparto che ruota attorno al turismo montano, settore che qui ha un’importanza vitale. La forte situazione di disagio ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica e degli studenti i problemi e le difficoltà che, località come Limone Piemonte, si sono trovate ad affrontare. Molti sono stati i gesti d’affetto e le proposte pervenute per tentare di risollevare in breve tempo le sorti di questa bella località alpina.

Per supportare la realtà montana di Limone Piemonte, l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, la società degli impianti di risalita Lift S.p.A., il Grand Palais Excelsior, con il patrocinio del Comune di Limone, dell’ATL del Cuneese e del Consorzio Conitours, da sempre sensibili alle questioni riguardanti lo sviluppo e la sostenibilità del territorio, hanno promosso e organizzato la prima edizione della mostra “ART & DESIGN by LIMONE”.

Beppe Carlevaris, presidente di Conitours “… il turismo viene promosso anche con l'arte e la cultura. Un nuovo modo per rilanciare le nostro turismo montano soprattutto per le località colpite dall'opinione del 2 ottobre. Non è semplice ripartire ma abbiamo constatato che questi eventi sono apprezzati dai nostri turisti e ultimamente l'interesse si è diffuso anche nelle aree limitrofe. Conitours e l’ATL sono in prima linea per la promozione della nostra comunità…”

Il sindaco Massimo Riberi “… grazie per la vostra vicinanza a Limone Piemonte, grazie per i vostri disegni che saranno sicuramente apprezzati e valorizzati sulle nostre cabine che collegano il paese con le piste da sci…”.

Moltissimi artisti, allievi dell’Accademia di Belle Arti, hanno infatti raccolto l’invito e aderito con entusiasmo alla proposta di far diventare le stazioni sciistiche ed estive vere e proprie “opere d'arte a cielo aperto”, decorandole con interventi grafici e pittorici, molti dei quali proposti nella mostra stessa.

Il fulcro delle opere presenti in “ART & DESIGN by LIMONE” proviene da un’importante esposizione temporanea allestita nel Castello di Buronzo presso Vercelli, che ha recentemente ottenuto un incredibile successo.

Completano la mostra alcuni lavori di decor-design, creati appositamente dagli studenti del corso di Design, per capi di abbigliamento, tendaggi e rivestimenti, tutti ispirati alla natura e alle montagne di Limone: una carrellata di nuove proposte dedicate all’arredo di ambienti interni ed esterni, con rivisitazioni in chiave moderna della tradizione locale.

La mostra allestita presso il Grand Palais Excelsior in via Roma 9 a Limone, sarà aperta il 14, 15, 21 e 22 agosto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Info e prenotazioni: Accademia di Belle Arti di Cuneo, tel. 039 0171 695 753.

L’ingresso è gratuito.