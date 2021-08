Aperte le iscrizioni alla spettacolare maratona delle Langhe, tra le colline patrimonio dell?Unesco

Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero asd, l'associazione sportiva organizzatrice, ha aperto le iscrizioni alla dodicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba in programma domenica 24 ottobre 2021.



La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, applica le linee guida specifiche previste dall'emergenza sanitaria, e prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba. riproponendo agli atleti i servizi delle precedenti edizioni.

La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe distanze di 42 e 21 Km che caratterizzano questa gara.



Stante le norme della Federazione Italiana di Atletica Leggera, anche quest'anno è stato ridotto il numero massimo di iscritti e c'è un tempo limite per partecipare alla 42 Km. Chi fosse interessato è invitato a non tardare con le iscrizioni, che potrebbero essere chiuse anzitempo. Entro il 22 agosto le quote sono agevolate. Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it