A Mondovì Ferragosto da Bocce Quadre (VIDEO)

Uno sport, un gioco, una passione, ma anche uno stile di vita.

Entra nel vivo il 9° Campionato Italiano di Bocce Quadre organizzato, come da tradizione, a Mondovì Piazza, in occasione della 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico, in collaborazione con l'Associazione "La Funicolare".

Alle 15 di oggi, domenica 15 agosto, inizio tabellone finale (vincenti gironi del 14 e del 15/8 e eventuali ripescaggi), a seguire alle 17 l'elezione Miss bq. Le finali si svolgeranno alle 20.30.

Il campionato terminerà circa alle 21.30 con la premiazione sulle note degli inni di Mameli e di Peribowskij.

Tante le novità dell'edizione 2021, a partire dalla "angurie cubiche", coltivate con cura da Andrea Bertone, famoso per le zucche giganti e non solo!

"E' nato tutto per scherzo una sera in pizzeria" - racconta - "e poi mi sono ritrovato a coltivarle per davvero delle angurie quadrate!"

"Le bocce quadre ci invitano a essere ottimisti e ad accettare gli imprevisti. Non saprei se definire le BQ un gioco o uno sport, ma sono senza dubbio un'occasione per divertirsi" - spiega il Presidente dell'Associazione BQ Gianpiero Gregorio - "Vi aspettiamo!"

CONCORSO FOTOGRAFICO