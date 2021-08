Ferragosto col sole in Granda, attesi picchi di 35 gradi

Era annunciato: è il weekend con il picco di caldo in Piemonte. Dopo la giornata di ieri, oggi si replica.

Le temperature raggiungeranno picchi di oltre 35 gradi in Granda e in tutto il Piemonte, con "stress da calore" da alto fino a pericoloso.

Dopo il maltempo di luglio, il quinto più piovoso degli ultimi 64 anni , con precipitazioni medie di 112,4 millimetri, l'alta pressione estesa dal nord-Africa fino all'Europa centrale mantiene il tempo sostanzialmente stabile e soleggiato sulla regione, salvo locali nubi pomeridiane a ridosso delle Alpi - secondo le previsioni di Arpa Piemonte - con possibili brevi rovesci.

La quota dello zero termico è destinata a raggiungere i 4.700-4.800 metri tra oggi e domani. Le temperature, in aumento sia nei valori massimi che minimi, supereranno i 30 gradi in pianura, con picchi di oltre i 35 gradi. Successivamente l'alta pressione sul Mediterraneo verrà schiacciata verso sud dalla discesa della saccatura dal nord-Europa, che porterà un'attenuazione del caldo da domani e tempo anche più variabile e moderatamente instabile.