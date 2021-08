Mondovì, la Mostra dell'Artigianato Artistico celebra Corrado Ambrogio con il piatto 2021 e un'esposizione

La 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì celebra Corrado Ambrogio, noto artista e docente all'Istituto "Cigna" di Mondovì dove insegnava disegno tecnico, recentemente scomparso, e lo fa dedicandogli il "piatto" dell'edizione 2021.

Disegnato e proposto da Silvana Prucca dell’associazione “Ceramica vecchia Mondovì”, importante realtà artistica cittadina, che rafforza la volontà de “La Funicolare” di creare nuove e importanti sinergie con le associazioni del territorio per affrontare al meglio gli strascichi della pandemia, il piatto raffigura il gallo e riporta dietro la sintesi dell'arte di Corrado Ambrogio: “Non marmi di Carrara o bronzi di fonderie d’arte, ma ferri da rigattiere o dimenticati ceppi di segheria. Per far riaffiorare una vita che già è”.

Al taglio del nastro della Mostra dell'Artigianato, avvenuto giovedì pomeriggio in piazza Maggiore, erano presenti anche la moglie Cristina e la figlia Ludovica, che hanno presentato la mostra "C", allestita sulla terrazza del palazzo dell'ex tribunale.

"C" come cento in numeri romani, ma anche come Corrado. La mostra sarà visitabile negli orari della Mostra dell'Artigianato fino a lunedì 16 agosto.

Ricordiamo, inoltre, che fino al 29 agosto a Demonte sarà visitabile anche l'esposizione “Corrado Ambrogio, dalle policromie al trionfo del monocromo”.