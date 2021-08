A Castelmagno il 41° concerto di Ferragosto, l'ultimo dell'era Oddone [FOTO E VIDEO]

E' stata l'ultima edizione di Andrea Oddone dopo cinque alla direzione dell'Orchestra Bruni nel Concerto di Ferragosto. Lui stesso ad annunciarlo prima dell'ultima esecuzione a Castelmagno dopo cinque conduzioni dell'ormai storico appuntamento fisso tra le montagne cuneesi.



La messa in onda oggi alle 12.45 su Rai Tre, Rai Play e Rai Sat. Il concerto è stato registrato ed è stato accessibile a un ristretto numero di persone per garantire le norme anti Covid.

Le note dell'orchestra Bruni hanno incantato i presenti a 1.761 metri di quota sul sagrato del Santuario di San Magno nella registrazione di giovedì 5 agosto e andata in onda in differita a differenza delle scorse edizioni.

I brani scelti sono un omaggio alle figure femminili: su tutte la recentemente scomparsa Carla Fracci.

Il concerto si è aperto con un Gran Ballo Excelsior di Romualdo Marenco, opera capofila e cavallo di battaglia di Carla Fracci che tante volte lo ha portato in Scala per poi proseguire con un omaggio a Rosina ne il 'Barbiere di Siviglia' di Rossini eseguita dal mezzo soprano orginaria di Tiblisi Sofia Koberidze. Poi Danze Piemontesi sopra temi popolari di Leone Sinigaglia, importante compositore torinese che ha insegnato al conservatore di Torino. Ancora un omaggio alla celeberrima Habanera della Carmen per terminare con Maria de Buenos Aires, un'opera tango di Astor Piazzolla, cavallo di battaglia di Milva.



L'edizione 2021 è stata dedicata ai "ragazzi delle stelle". I cinque giovani morti nella notte tra l'11 e il 12 agosto poco sopra il santuario dove si è svolto il concerto.



Nel video e nelle foto alcuni momenti dalla registrazione del 5 agosto con le interviste al sindaco Alberto Bianco e all'assessore regionale alla montagna e vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso. Servizio di Daniele Caponnetto.