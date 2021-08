Tra mare e montagna, tra Granda e Italia, scopri dove hanno trascorso il 15 Ferragosto i Vip della Granda

Lo scorso anno (2020) si era fermata questa tradizione ultradecennale che curiosa nel Ferragosto di politici, istituzioni, autorità e personaggi noti nella provincia di Cuneo proponendo una rassegna delle varie personalità.

Beppe Ghisolfi , vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio e Consigliere Mondiale, ha scelto il 15 agosto sulla neve,

Il Sindaco di Manta Paolo Vulcano con famiglia ha visitato il Magnificat del Santuario di Vicoforte, il sindaco di Serralunga, Sergio Moscone, di mestiere Geografo ha pranzato a casa con la moglie e con tovaglia geografica. Una candelina di buon auspicio è stata ubicata sull'Afghanistan. Proprio oggi un giovane concittadino di Serralunga, Marco, classe 1996, carabiniere di guardia all'ambasciata italiana di Kabul è in procinto di lasciare il Paese assieme agli stranieri e al personale di ambasciata, essendo purtroppo imminente la caduta della capitale nuovamente nelle mani dei Talebani. Tutta Serralunga è con lui e prega perché torni a casa al più presto sano e salvo. Il già sindaco di Bra e già assessore regionale Bruna Sibille ha scelto una escursione in montagna in area del Monviso.

Il presidente provinciale di Confcommercio Luca Chiapella con la moglie Michela è a Sirmione sul lago di Garda, Danilo Rinaudo presidente Confcommercio Saluzzo e zona tra pianoforte e pranzo a Santa Cristina a Verzuolo, il direttore commerciale della Birra Baladin Fabio Mozzone con Mara Morelli è in Val Gardena pedalando sui monti della Sella, il dott. Jacopo Denina sempre al lavoro alla farmacia di Pratonevoso, Paola Gula, scrittrice, critico enogastronomico e organizzatrice di evenfi food è sulla Spiaggia dei Calanchi di Bastia con una bottiglia buona, Armando Erbì resta in Valle Stura, terra di cui è indiscusso promotore, Marco Buttieri ha scelto il vallone di San'Anna.

Il leader di Ortofruit Italia Domenico Paschetta "consacra" il suo Ferragosto ai piccolo frutti, in particolare al gettonatissimo Nergi che a fine mese tornerà in passerella per un'annata che si preannuncia dalla qualità formidabile nonostante tutte le difficoltà del meteo. Alessandro Garell, organizzatore di eventi nazionali ed internazionali, insieme ad amici, lontano dal caldo di questi giorni, sono nella mia casa di campagna ai pedi della Bisalta per condividere un pranzo in amicizia prima di rifugiarsi qualche giorno a Prato Nevoso! Per Danilo Paparelli Ferragosto ha coinciso con due avvenimenti che mi hanno coinvolto personalmente, la presentazione del libro “Il mondo di Piero” dedicato al Direttore di Tuttosport Piero Dardanello a 20 anni della sua scomparsa, con un mio contributo scritto e disegnato, e alla relativa mostra nell’ambito della Fiera dell’’artigianato di Mondovì dove sono esposte, insieme alle memorabilia del compianto Direttore, molte tavole sportive che ho disegnato negli anni della mia collaborazione al giornale.

Ferragosto "futurista" per la nostra Fata Zucchina, al lavoro sul suo PEPERONARIO GREEN, il calendario 2022 della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola dedicato alla sostenibilità a favore della Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, Mario Castellino, presidente della Fondazione del Cuneo Calcio è al Forte dei Marmi.

Alla corte del Raschera a Frabosa il poker formato da Paolo Bruno, Alberto Cirio, Mauro Bernardi e Ezio Raviola