Alba: viabilità modificata in via Umberto Sacco

Per occupazione suolo pubblico il 18 agosto 2021 e 19 agosto 2021 è istituita la chiusura al traffico veicolare di via Umberto Sacco, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. È previsto il doppio senso di circolazione in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Roma e via Diaz, per residenti e aventi diritto.